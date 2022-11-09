Як повідомляє Politeka.net, щороку, 9 листопада, наша країна відзначає День української писемності та мови. У 2022 році через вторгнення Росії це свято набуло особливого значення, адже за існування української мови та культури віддають свої життя наші захисники та захисниці.

Відома українська актриса Ольга Сумська цього дня написала пост, в якому залишила слова привітання та захопилася тими, хто відмовився від російської мови на користь своєї рідної – української.

"З Днем української мови та писемності! З Днем працівників культури та майстрів народного мистецтва! Як багато людей опановують зараз мову! Хто раніше навіть не намагався... Мова народжується саме в сім'ї та в нашому серці!", - наголосила українська актриса.

До публікації Ольга Сумська додала портретне фото, на якому позувала у патритичному вбранні. Вибір зірки впав на класичне худо-синьо-жовтого патріотичного кольору. На її обличчі красивий макіяж з акцентом на очі, губи підведені помадою нюдового кольору.

Користувачі мережі оцінили не лише зовнішній вигляд Ольги Сумської, але й поділилися своїми привітаннями: "Це чиста правда! Зі святом, сонечко! Ти робиш багато хорошого для людей", "Гарно дуже", "Яка ж ти красива! Від вас так і віє добром, трохи теплом і світлом", "Вітаю всіх нас!".

Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка з Сумською, зірка відповіла.