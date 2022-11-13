Популярний український кулінар, шоумен і блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав кадри зі звільненого українськими військами Херсона та зворушив до сліз.

У короткому відео можна побачити, наскільки гостинно херсонці зустрічають українських захисників. І мова тут не про обійми на вулицях звільненого міста, а про частування воїнів домашнім борщем. У ролику військові сидять за столом та із задоволенням обідають традиційною українською стравою.

У підписі до публікації Клопотенко написав: "Це відео з Херсону. Перше, чим українці пригощають визволителей - борщ. Бо він про зв’язок між нацією та Україною. Відео побачив у телеграм-каналі "Лачен пише". Пустив трохи (не трохи) сліз, але воно все про тепло".

Користувачі відразу почали коментувати відео на сторінці кулінару: "Краще, що є в Україні, це її народ, земля і борщ", "Які у нас люди, дякую всім. Слава Героям", "Я теж плакала, які теплі страви для наших котиків ЗСУ", "Хай живе Україна! Ми переможемо, тому що ми нація з добрим серцем, сповненим любові до свого народу", "Сердечно дякую вам, Євгенію, за прекрасний український контент, від якого стає справді тепло на душі", "Як добре, все разом, і з борщем!", "Борщ – це сила!", "Я теж плачу, коли дивлюся ці відео".

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