Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з окупаційними військами Росії. Нікітіна також захоплюється спортом, хваляючись своїми розтяжками та танцями біля пілона. Зірка не лише показує свої вміння, а й навчає інших українців. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка поділилася кадрами, де позувала перед дзеркалом. Зірка присіла, вражаючи фігуркою.
"Виходжу іноді на заміну. У пункті чекаю вас", - написала Катя, запрошуючи до себе на заняття.
Також Нікітіна поділилася кадрами, де позувала разом зі своєю мамою.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Тренер "Голосу" Потап звернувся до українців з проханням, не обійшлося без ніяковості: "Шкода… світло якраз відключають"
Почалася нова ракетна атака по Україні, гримлять вибухи: що відомо про "прильоти"
"Совість повністю атрофована": Влад Яма з "Танців з зірками" у США розгнівав українців новим постом
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Витягла ма, розім'ятися", - написала Нікітіна на другому сторісі.
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" нарешті показала свою половинку.
Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" потрапила в халепу, зірка поділилася
А ще Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в корсеті та панчохах розбурхала фантазію перед сном