Днями ведуча Маша Єфросиніна поїхала до дитячої операційної лікарні та була вражена історіями, які там почула від лікарів.

Як повідомляє Politeka.net, ведуча та блогер Маша Єфросиніна разом із благодійними фондами закупили та доставили сучасний наркозно-дихальний апарат для операційної дитячої лікарні Св. Миколи Першого медоб'єднання Львова. Днями ведуча туди поїхала та була вражена історіями, які там почула від лікарів. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Інстаграм.

Маша Єфросиніна зізналася, що була приголомшена історіями, які розповіли їй лікарі. Наприклад, 8-місячну дитину збирали частинами.

"Молодшій дитині, яку ми збирали майже частинами, було 8 місяців... У нас дуже професійні лікарі, прогресивні та досвідчені, але навіть у підручниках нам не показували таких мінно-вибухових травм, які зазнають сьогодні наші люди! А діток, яких привозять, ви собі не уявляєте!" – кажуть нам у лікарні Св. Миколи Першого медоб'єднання Львова" – розповіла Маша Єфросиніна .

У коментарях користувачі мережі розчулилися і подякували лікарям за все, що вони роблять у цей непростий час: "Дякую за ваші добрі вчинки! Ми сильні, ми всі разом витримаємо!", "Велике дякую за вашу роботу!", "Ви зігріли мою душу, осяяли моє серце", "Сльози ллються, бідні малюки, дякую за допомогу".

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

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