Як повідомляє Politeka.net, відомий шеф-кухар та беззмінний суддя кулінарного телепроекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво перебуває в Україні та займається волонтерством. За його позицію він став жертвою атаки російських ботів, які зробили все, щоби заблокувати сторінку кулінара в Інстаграм. Нещодавно йому вдалося її повернути і насамперед кухар вирішив потішити підписників жартівливим відео.

Так, відомий кухар Ектор Хіменес-Браво показав користувачам Мережі, чим займався, коли його сторінку заблокували. Кулінар зняв кумедне відео, на якому показав, як сумував за своїми підписниками у Instagram. Ектор намагався пограти зі своїм песиком Лупітою або щось приготувати, але це приносило йому мало радості.

Він навіть почав їсти кріп, який він просто ненавидить і раніше завжди намагався не кидати його в їжу.

Користувачі мережі похвалили Ектора Хіменеса-Браво за його почуття гумору і були дуже здивовані його новим звичкам: "Кріп!!!!!! Цього не може бути. Ти не ти, коли без інстаграма)", "Ти з'їв кріп!!! Я у шоці що трапилося з нашим сенсеєм?", "Настрій підняли", "Любиш Україну, полюбиш і кріп! Ектор - ти мій коханий".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував дегустацію їжі з Мака.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" наважився використати українські приправи, які недолюблював.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав вправу для ніг, змусивши розплакатися киян.