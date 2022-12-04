У шостому випуску на церемонії троянд Алекс почув, що дівчата думають одна про одну і був неприємно вражений. На своїй сторінці в Instagram Саша Мудра описала цю ситуацію як «У чужому оку смітинку бачити, а в своєму колоди не помічати».

"Як можна облити один одного брудом, а зробити крайнім лише одну людину? При чому єдину людину, яка констатувала факти, а не свою суб'єктивну думку. Людям не подобається чути про себе правду, це вже зрозуміло. Їм зручніше жити в ілюзії, в якій усі хороші і аж ніяк не налаштовані один проти одного, ось тільки так не буває. Інфантильна особистість дозволяє брехати самій собі, зріла ж, воліє істину. Найбільше мене дивують люди, які їдять все, що їм дають, замість того щоб вибірково вірити тому чи іншому", — пише Олександра.

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"Найсмішніше тут те, що якби я хотіла дружити з кимось з них, вони були б раді і щасливі, ось тільки я не хотіла. Я обрала для себе одну людину, з якою мені було приємно перебувати, і я не помилилася, тільки їй вистачило сміливості зізнатися у своїх коментарях, а не ховатися, як боягузливий щур. Мене вивертало від огиди до цього театру лицемірства. Алекс, звісно, ​​залишився в шоці. Ну нічого, їжа для мозку корисна. Наступний тиждень обіцяє бути насиченим на події. Можливо, для когось я відкриюся з нового боку. У передчутті…❤️", — додала Саша Мудра.

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