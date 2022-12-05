За словами знаменитості, вона приїхала до Парижа у справах, але телеведуча Маша Єфросиніна не думала, що там на неї чекають неприємності.

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею в Європі. Зокрема, у програмі "Ходять чутки!" Раміни Есхакзай знаменитість розповіла, як стала жертвою шахраїв під час поїздки до Франції.

За словами знаменитості, вона приїхала до Парижа у справах. Через несправний сейф у готелі тримати цінні речі Маші довелося при собі.

"У мене не працював сейф у номері, я поклала із собою: паспорт, права, картки все. Сумку просто вкрали і все, я ще готівку перед цим зняла, щоб не розраховуватися карткою. Нічого не знайшли. Я зверталася до поліції. Так було шкода себе", - поділилася Маша Єфросиніна.

На допомогу Маші відгукнулося багато українців, що дуже здивувало телеведучу. Також після неприємного інциденту Єфросініній вдалося познайомитись із консулом.

"Скільки людей, українців, мені там допомогли. Я про це хочу розповісти. Мені одразу документи зробили і консул знайшовся. Він мені пояснив, що коли ми прилітаємо до якоїсь країни приходять повідомлення з номером посольства. Я, до речі, завжди думала, що це якийсь спам. Він сказав, що у нього телефон і можна дзвонити 24/7", - поділилася Маша Єфросиніна.

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