Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - відомий український співак, який прославився завдяки участі у шоу "Голос країни". Зірка була у команді Наді Дорофєєвої, завдяки якій йому вдалося перемогти на шоу. Тепер за Сергієм стежать десятки тисяч українців. А після 24 лютого Сергій активно зайнявся зборами грошей для ЗСУ, виступаючи прямо з вуличними концертами. Зірка настільки стала успішною, що деякі його виступи набрали мільйони переглядів у Фейсбук. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Лазановський показав кадри, як тренувався у спортзалі, поділившись у своєму сторіс. Зірка стояв перед дзеркалом, взявши гантелі до рук і робив вправу.
"Вчора вижив. Але сьогодні Василь добиває", - написав Лазановський у своєму блозі.
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Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський звернувся до українців за допомогою
А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський кардинально змінив імідж, здивувавши українців.
Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський раптово опинився у Мілані.