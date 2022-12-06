Артист із колегами по гурту "ВВ" від початку повномасштабного вторгнення рф активно гастролює Україною та закордоном, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.

Нещодавно "Воплі Віпоплясова" відзначили 35 років з дня свого першого виступу, який відбувся в Києві. Лідер гурту Олег Скрипка планував благодійний тур містами Західної України, але обстріли окупантами критичної інфраструктури зірвали плани, тож виступи довелося перенести на наступний рік.

Цього разу на свої сторінці в Instagram Скрипка повідомив, що вже прибув до столиці Німеччини Берліну, де проведе черговий благодійний концерт. Артист також записав окреме відеозвернення, в якому привітав українських захисників із Днем Збройних Сил України.

"Дорогі наші шановні, любимі вояки і всі українці та все прогресивне людство! Я вітаю Вас з Днем Збройних Сил України! Це наша слава, наша гордість і наша перемога! Слава Україні!💛💙", — наголосив лідер "Воплі Віпоплясова".

Шанувальники в коментарях підтримали артиста: "Дякуємо, Олеже! Героям слава! Слава ЗСУ!".

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.