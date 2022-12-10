Відома українська співачка Настя Каменських щодня розповідає про своє життя, хоч і не так часто ділиться новими кадрами в мережі. Артистка також ігнорує всі питання про особисте життя, після того, як поширилися чутки про її можливу сварку з Потапом.

Цього разу знаменитість розмістила фото, на якому знято в шубі з білим коміром і з розпущеним волоссям. Вона додала до знімку сніжний ефект, передаючи атмосферу композиції.

"Падай, падай, хуртовиною мене кружи..." – написала она строчку из песни Настя.

У мережі відреагували: «Така пісня я просто не можу, дуже подобається 😍❤️; я обожнюю цю пісню❄💙💛; Красуня 😍; Пісня класна, але в українській мові немає слова "кружи"... Проте загалом 👍; Яка гарна пісня спасибі Настя; Дуже гарна пісня❤️; У розчаруванні також є щось хороше...; Була така пісня у Кузьми подай».

Раніше чоловік Каменських Потап ухвалив рішення випустити пісню, написану ще на початку війни. За словами Потапа, він сподівався, що ніколи не доведеться цього робити, проте війна триває, а на фронті продовжують перебувати мужні захисники, кожен з яких має сім'ю, матір, дружину, сестру.

Нагадаємо, Потап на тлі чуток про розлучення засвітився в іншій країні.

Також повідомлялося, що екс-дружина Потапа Ірина Горова розірвала з ним співпрацю.