Популярна співачка, актриса та продюсер Дженніфер Лопес цього року підбила підсумки за двадцять років кар'єри та випустить символічний альбом, вперше з 2014 року. Ця подія стала досить знаменною, тому артистка зараз також почала згадувати, як жила та як знімалася раніше.

«Які дивовижні спогади залишилися у мене від роботи над цим фільмом у самому серці Нью-Йорка з найприголомшливішим акторським складом, на який дівчина могла коли-небудь сподіватися! Спасибі Рейфу Файнсу та Тайлеру Поузі, а також покійним великим людям Бобу Хоскінсу та Наташі Річардсон.

Нехай вони спочивають зі світом. Яким благословенням є цей фільм, і знати, що він досі захоплює глядачів, це такий подарунок! Таке епічне початок і все ще сильніше, ніж будь-коли! - зізналася Лопес.

Після весілля Дженніфер та Бен заново облаштували будинок під себе, а Аффлек навіть продав свій холостяцький особняк. Зараз вони намагаються рідше потрапляти під приціл камер.

«Містер і місіс Аффлек у Нью-Йорку💞 Подружжя відвідало мюзикл «Музикант» у театрі «Зимовий сад»🎭» - сказано у підписі під кадрами.

Нагадаємо, Сумська показала, як готує вечерю без світла та води, і звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, Кендалл Дженнер у колготках блиснула модельними принадами.