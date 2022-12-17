Співачка Jerry Heil об'єднує навчання у престижному університеті Берклі та підготовку до Нацвідбору на Євробачення-2023.

17 грудня ми обиратимемо представника України на "Євробаченні-2023". Хто з десяти артистів отримає путівку до Ліверпуля, вирішать журі – Джамала, Тарас Тополя, Юлія Саніна – та глядачі.

Співачка Jerry Heil об'єднує навчання у престижному університеті Берклі та підготовку до Нацвідбору на Євробачення-2023. В інтерв'ю "24 Каналу" вона розповіла, як її професори відреагували на її пісню, яку співачка виконає на фіналі Нацвідбору.



Виконавиця Jerry Heil поділилася, що в університеті знають про її участь у Нацвідборі. Більше того, професори з розумінням поставилися до ситуації та дозволили Яні раніше скласти іспити, щоб вона змогла достроково вилетіти до України.

Виконавницю дуже підтримують, особливо викладач вокалу. Декілька останніх уроків вони просто тренувалися робити саме "When God Shut The Door".

"Професори дозволили мені раніше скласти іспити, щоб я могла достроково вилетіти в Україну, дуже підтримують мене. А викладач вокалу – особливо. Професор Стен дуже здивований глибиною пісні і постійно дивується, що це я її написала. Але я йому пояснюю, що українська мелодика така невичерпна, що звертаюся до неї за натхненням», – поділилася Jerry Heil .

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