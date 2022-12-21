Ірина Федишин здобула собі погану славу після скандалу з оцінюванням Євробачення-2022. Тоді журі, у складі якого вона була, поставило Польщі 0 балів. Після того Федишин нарвалася на жорстку критику через нетолерантну заяву про ЛГБТ. Але зараз артистка реабілітувалася та активно гастролює, допомагаючи українським захисникам та постраждалим від вторгнення рф.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка, яка зараз продовжує свій благодійний тур містами Європи, повідомила про неприємну ситуацію, що з нею сталася під час перельотів.

"Вже сьогодні у Латвії / Але валізи, з усіма костюмами не долетіли з нами, а залишилися у Варшаві 😩, оскільки там була пересадка, а попередній літак спізнився. Сподіваємося, що сьогодні вони долетять наступним рейсом. Отож, ми в тривожному в очікуванні 🙏 Але вже розробляємо варіанти, як викрутитися зі ситуації. Можливо, одягнути національний латвійський костюм, що скажете ?😉 Одним словом, буде дуже цікаво )))🤪", — розповіла Ірина Федишин.

21 грудня артистка запланувала виступ у латвійському місті Огре, наступного дня в Юрмалі, а далі до кінця цього року вона має відвідати з концертами ще Чехію та Іспанію.

Нагадаємо, що Ірина Федишин показала, куди поїхала, та несподівано звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, відома українська співачка показала, як окупанти знівечили авто.

Також Politeka писала, що Федишин після скандалів похизувалася, як із Дзідзьо та Пономарьовим запалила в Італії.