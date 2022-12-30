Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф-кухар показав, як приготувати тартар із оселедцем.
"Шукаєте нові та незвичні рецепти з оселедцем до святкового столу? Рекомендую спробувати дуже смачний та простий варіант популярного тартару з… так, з оселедцем!", — радить Ектор Хіменес-Браво.
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
• Цибуля зелена — 10 г
• Цибуля синя — 10 г
• Петрушка — 5 г
• Яйце (відварене) — ½ шт.
• Каперси — 5 г
• Оселедець — 100 г
• Майонез — 15 г
• Олія з-під оселедця — 10 г
• Сіль
• Перець
• Бородинський хліб
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Зірка "Мастер Шеф" дрібненько порізав зелену та синю цибулю, петрушку, яйце, каперси, оселедець та перемішав, додавши олію з-під оселедця та майонез. Для подачі він використав тоненько нарізаний свіжий огірок та грінки з бородинського хліба, підсмажені на олії.
Але рецепт оцінили не всі:
"А як же нарізка, яку ви у Майстер Шефі з учасників вимагали? Де однакові шматочки? Пошматували аби як і піде? Подвійні стандарти";
"Так, так низько впало наше дворянство. Починали так пафосно з "високої" кухні, а закінчили банальними бутербродами";
"Тар тар з майонезом???🤔😵".
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.