Відомий шеф-кухар та незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом цікавої страви для новорічного столу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф-кухар показав, як приготувати тартар із оселедцем.

"Шукаєте нові та незвичні рецепти з оселедцем до святкового столу? Рекомендую спробувати дуже смачний та простий варіант популярного тартару з… так, з оселедцем!", — радить Ектор Хіменес-Браво.

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

• Цибуля зелена — 10 г

• Цибуля синя — 10 г

• Петрушка — 5 г

• Яйце (відварене) — ½ шт.

• Каперси — 5 г

• Оселедець — 100 г

• Майонез — 15 г

• Олія з-під оселедця — 10 г

• Сіль

• Перець

• Бородинський хліб

Зірка "Мастер Шеф" дрібненько порізав зелену та синю цибулю, петрушку, яйце, каперси, оселедець та перемішав, додавши олію з-під оселедця та майонез. Для подачі він використав тоненько нарізаний свіжий огірок та грінки з бородинського хліба, підсмажені на олії.

Але рецепт оцінили не всі:

"А як же нарізка, яку ви у Майстер Шефі з учасників вимагали? Де однакові шматочки? Пошматували аби як і піде? Подвійні стандарти";

"Так, так низько впало наше дворянство. Починали так пафосно з "високої" кухні, а закінчили банальними бутербродами";

"Тар тар з майонезом???🤔😵".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

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