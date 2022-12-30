В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф-повар показал, как приготовить тартар с селедкой.

"Ищете новые и необычные рецепты с селедкой к праздничному столу? Рекомендую попробовать очень вкусный и простой вариант популярного тартара с… да, с селедкой!", — советует Эктор Хименес-Браво.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Лук зеленый – 10 г

• Лук синий – 10 г

• Петрушка – 5 г

• Яйцо (отварное) – ½ шт.

• Каперсы – 5 г

• Сельдь – 100 г

• Майонез – 15 г

• Масло из-под сельди – 10 г

• Соль

• Перец

• Бородинский хлеб

Звезда "Мастер Шеф" мелко порезал зеленый и синий лук, петрушку, яйцо, каперсы, селедку и перемешал, добавив масло из-под сельди и майонез. Для подачи он использовал тоненько нарезанный огурец и гренки из бородинского хлеба, поджаренные на масле.

Но рецепт оценили не все:

"А как же нарезка, которую вы в Мастер Шефе с участников требовали? Где одинаковые кусочки? Пошматовали лишь бы как и пойдет? Двойные стандарты";

"Да, так низко пало наше дворянство. Начинали так пафосно с "высокой" кухни, а закончили банальными бутербродами";

"Тар тар с майонезом???🤔😵".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.