В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф-повар показал, как приготовить тартар с селедкой.
"Ищете новые и необычные рецепты с селедкой к праздничному столу? Рекомендую попробовать очень вкусный и простой вариант популярного тартара с… да, с селедкой!", — советует Эктор Хименес-Браво.
Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Лук зеленый – 10 г
• Лук синий – 10 г
• Петрушка – 5 г
• Яйцо (отварное) – ½ шт.
• Каперсы – 5 г
• Сельдь – 100 г
• Майонез – 15 г
• Масло из-под сельди – 10 г
• Соль
• Перец
• Бородинский хлеб
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Звезда "Мастер Шеф" мелко порезал зеленый и синий лук, петрушку, яйцо, каперсы, селедку и перемешал, добавив масло из-под сельди и майонез. Для подачи он использовал тоненько нарезанный огурец и гренки из бородинского хлеба, поджаренные на масле.
Но рецепт оценили не все:
"А как же нарезка, которую вы в Мастер Шефе с участников требовали? Где одинаковые кусочки? Пошматовали лишь бы как и пойдет? Двойные стандарты";
"Да, так низко пало наше дворянство. Начинали так пафосно с "высокой" кухни, а закончили банальными бутербродами";
"Тар тар с майонезом???🤔😵".
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.