Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно розлучився з другою дружиною Крістіною Горняк після кількох років стосунків, часто ділиться у своєму Instagram яскравими публікаціями та новинами. Так, цього разу шоумен показав нове фото, яким вирішив приєднатися до "леопардового" челендже, суть якого привернути увагу до постачання німецьких танків Leopard 2 в Україну.
На новій фотографії Володимир зображений у цікавій локації, схоже, знімок було зроблено на якійсь вечірці ще задовго до початку війни. На фотографії шоумен з'явився у чорних штанах та леопардовій сорочці, а на його обличчі "хижий" вираз.
У підписі до публікації Остапчук написав: "Містере Шольц, це не гра у World of Tanks, нам дуже потрібні Леопарди". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого:
"Леонтьєв би оцінив".
"Ось це фото, вогонь".
"Я теж за Леопарди!"
"Красавчик Лео!".
"Ми не такі леопарди просимо".
"А чому мені не смішно з цього? Це безглуздий флеш-моб".
"Вовка повернися до дружини. Леопардове тобі не йде".
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Як повідомляла Politeka, "У нас немає вибору": "леопардовий" Анатолій Анатоліч розповів, у чому унікальність українців під час війни.
Також Politeka писала, що "Фото з минулого": Осадча приєдналася до "леопардового" флеш-мобу, показавши яскраві образи.