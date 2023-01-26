Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно розлучився з другою дружиною Крістіною Горняк після кількох років стосунків, часто ділиться у своєму Instagram яскравими публікаціями та новинами. Так, цього разу шоумен показав нове фото, яким вирішив приєднатися до "леопардового" челендже, суть якого привернути увагу до постачання німецьких танків Leopard 2 в Україну.

На новій фотографії Володимир зображений у цікавій локації, схоже, знімок було зроблено на якійсь вечірці ще задовго до початку війни. На фотографії шоумен з'явився у чорних штанах та леопардовій сорочці, а на його обличчі "хижий" вираз.

У підписі до публікації Остапчук написав: "Містере Шольц, це не гра у World of Tanks, нам дуже потрібні Леопарди". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого:

"Леонтьєв би оцінив".

"Ось це фото, вогонь".

"Я теж за Леопарди!"

"Красавчик Лео!".

"Ми не такі леопарди просимо".

"А чому мені не смішно з цього? Це безглуздий флеш-моб".

"Вовка повернися до дружини. Леопардове тобі не йде".

Нагадаємо, "Всі леопарди наші": зірка "1+1" Вітвицька зачарувала образами на хвилі мережевого тренду.

Як повідомляла Politeka, "У нас немає вибору": "леопардовий" Анатолій Анатоліч розповів, у чому унікальність українців під час війни.

Також Politeka писала, що "Фото з минулого": Осадча приєдналася до "леопардового" флеш-мобу, показавши яскраві образи.