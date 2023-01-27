«Холостяк» Микита Добринін більше не є ведучим шоу про українських знаменитостей «ЖВЛ».

Як виявилося, у новому сезоні «ЖВЛ» будуть нові обличчя, пише Politeka.net. Про це стало відомо в ефірі "Сніданку з 1+1".

«Увага, інтригу розкрито. Ведучі нового сезону «ЖВЛ», - оголосили в студії, в якій з’явилися Віра Кекелія і Тимур Мирошниченко.

«Отакої! Отакий сюрприз!», - пошуткували Кекелія і Мірошниченко.

Нагадаємо, днями стало відомо, що «Холостяк» Микита Добринін і Даша Квіткова більше не живуть разом. Пара, яка лише нещодавно обвінчалася, зізналася, що між ними зовсмі не все гаразд, але документи на розлучення вони ще не оформили, чекаючі на свій більш стабільний емоційний стан.

Розповівши про розрив із Добриніним, Квіткова з маленьким сином Левом вирушила на Мальдіви.

Судячи зі сторіс, Квіткова орендувала віллу біля океану. Також є власний басейн, де можна купатися будь-коли.

Тим часом користувачі соцмереж не розуміють, навіщо було вінчатися і звинуватили Добриніна і Квіткову у нещирості.

Але дехто з шанувальників пари не сумніваютсья, що до остаточного розлучення не дійде і вони знов будуть разом. Інші ж висловлюють Даші слова підтримки. Мовляв, якщо жінка нещаслива у стосунках, з ними пора закінчувати.

Також повідомлялось, що Даша Квіткова після розставання з Добриніним вразила гарячим відео.