Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист вирішив поділитися думками щодо війни, але нарвався на критику.

"Дорогесенькі ріднесенькі!) Вітаю Вас! Сподіваюсь, ви живі, здорові, що у вас все добре. Хочу поділитись з вами станами, враженнями. Вже рік майже війна, одинадцять місяців пройшло. Відчай, розпач, паніка, вони присутні безумовно у всіх нас, але що насправді відбувається: стабільний фронт стабілізувався, отримуємо зброю і ніби все стабільно, але насправді у нас є емоційна залежність. Ми не маємо яскравих позитивних новин і навіть негативних новин. Ми емоційно залежні. Почався новий рік, новий сезон, новітня історія України. Яскраві новини обов‘язково будуть і треба садити емоційні зерна позитиву самим. Як в релігії, треба зміцнювати віру. Віримо в нашу перемогу. Весна вона неминуча!!!", — наголосив Олег Скрипка.

Але українці в коментарях нагадали лідерові "Воплі Відоплясова", що війна росії проти України триває з 2014 року.

"Війна майже рік??? Помиляєтеся. Майже рік повномасштабного вторгнення, а війна у 14-му почалася";

"Олеже! Війна іде з 2014 року! Я з Донецька! І все це вже було! І я дім не бачила, і на собі відчула огиду до донецьких несправедливо. І це питання теж потрібно вирішувати!".

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.