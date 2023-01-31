Слава Дьомін, ледве стримуючи сльози, розповів, коли у нього погіршилися стосунки з мамою і як він у 12 років втік із дому.

Український радіоведучий Слава Дьомін у новому інтерв'ю назвав свою маму деспотом. У програмі "Слава+" шоумен розповів про складне дитинство і як через часті побиття в підлітковому віці він втік з дому.

Ведучий поділився, що мама ніколи не цікавилася його думкою та забороняла йому робити те, що подобається.

"Коли я був дитиною, мене ніхто не слухав, нікому не була цікава моя думка, чим я цікавлюся. Мені дуже подобалася залізниця, я ходив на дитячу залізницю і мене мама туди не пускала, потім мені почало подобатися радіо, і мені постійно говорили фразу: "Так скільки можна, навряд чи там, задовбали тим радіо", - згадав ведучий.

Крім того, Слава Дьомін, ледве стримуючи сльози, розповів, коли у нього погіршилися стосунки з мамою і як він у 12 років втік із дому.

“Мені хотілося свободи, мене тримали у їжакових рукавицях. А мама що робила? Мама, працюючи в управлінні внутрішніх справ Львівської області, вона попросила слідків знайомих, щоб вони простежили за мною подивилися, куди я ходжу.” А, на вокзал, на залізницю? Добре". Все? А поговорити? Воно все накопичувалося і накопичилося до того, що у 12 років я пішов з дому", – поділився Дьомін.

Слава Дьомін зазначив, що через довгі роки зміг пробачити маму, проте про примирення не йдеться. Зараз він не підтримує з нею зв'язок і сприймає жінку як просту перехожу, а не близьку людину.

Проте кілька разів Дьомін все ж таки намагався відновити з мамою спілкування, але через її складний і деспотичний характер, ці спроби не повінчалися успіхом.

"Я не хочу спілкуватися з цією людиною. Для мене вона стала як перехожа, ну ось вона є, ну добре. Я намагався кілька разів спілкуватися з нею. У неї дуже складний характер і вона деспот. Має бути тільки так, як вона сказала, безапеляційно. Мені таке спілкування не підходить. Я не маю моральної потреби з нею спілкуватися", – сказав ведучий.

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