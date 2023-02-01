Як пише Politeka.net, Ані Лорак – відома російська співачка з України, яка досить рідко висловлюється про події на своїй Батьківщині. Натомість зірка встигла повернутися до концертної діяльності і навіть показала свого нового коханого. А якийсь час тому Лорак була одружена з турком Муратом Налчаджіоглу, від якого народила дочку Софію. Нині малечі вже 11 років і вона вже намагається вести свій блог.

Не забуває про соцмережі і Лорак, яка цього разу у своєму Інстаграмі вирішила поділитися фотографією з дочкою. Зірка зробила селфі, перебуваючи у якомусь транспорті.

А до цього Лорак розповіла про свого брата, який живе в Україні та через обстріл ховався у підвалі новорічної ночі.

"Минула ніч для мене - роздвоєність почуттів. Мені було болісно спілкуватися з братом у той час, як він ховався в підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб. Страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який має стати святом. серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об'єднатися за столом із найголовнішим, що у нас може бути – нашими сім'ями...", - написала зірка.

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