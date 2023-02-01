Ектор нещодавно розповів, що через неправильне харчування, лінощі та небажання змінюватися він сильно запустив себе і своє тіло. П'ять років тому він попрацював змінити спосіб життя і відтоді активно тренується.

Цього разу Ектор Хіменес-Браво похвалився чудовою формою, в якій тримає себе останнім часом. Шеф-кухар досяг цього не відразу, але йому є з чим порівняти.

«Гроші на каски для хлопців уже зібрали, тепер можна потренуватися. 120 кг, ноги горять, енергії через край! – поділився Ектор.

Зазначимо, раніше він також розповів, що до тренувань він мав серйозне ожиріння і навіть внутрішні органи страждали від неправильного способу життя.

Ектор показав, як виглядав 5 років тому, поділившись новим сторісом у своєму блозі. А після цього показав, як виглядає тепер, вихваляючись фігурою.

"У спорт я пішов, бо у мене була зайва вага. Це не тільки погано виглядало, але ще дуже погано шкодило моєму здоров'ю. Зараз я у спорті більше 5 років. Моє самопочуття набагато краще, тіло здорове, розум свіжий, енергії через край" , – написав Ектор.

Нагадаємо, на «МастерШеф. Професіонали» також прийшов кухар, який готує сири, які смачніше, ніж в Італії.

Також повідомлялось, шо на шоу прийшла учасниця, яку саме Ектор надихнув на вивчення іспанської мови.

Крім того, повідомлялось, що суддя Мастер Шеф Володимир Ярославський здивував змінами у зовнішності у новому сезоні.