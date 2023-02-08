Зараз Jerry Heil знаходиться у Бостоні, де проходить навчання у музичному коледжі Берклі, але навіть там були відчутні поштовхи.

6 лютого Туреччину сколихнули три потужні землетруси, які наробили багато бід і забрали життя тисяч людей. Наслідки руйнівного землетрусу відчула співачка Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва). Про це вона розповіла докладніше на своїй сторінці у Телеграм.

Зараз Jerry Heil знаходиться у Бостоні, де проходить навчання у музичному коледжі Берклі, але навіть там були відчутні поштовхи – на щастя, лише у два бали.

"У нас тут крихітні землетруси, відколи я приїхала. Типу до 2 балів. Я думала, мені здається взагалі. Але глянула на сайті — легенько трясе землю. А потім учора в інших країнах сталося те, що сталося. чи не навпіл, бачили?", - розповіла шанувальникам Jerry Heil.

Виконавиця припустила, що таким чином наша планета натякає на те, що ми вже опинилися на межі, адже руйнують природу.

"Бо ми несемо деструктив у природну екосистему, будуючи тут свою, штучну, негарну і руйнівну. Будуємо, руйнуючи. Коли люди говорять "на чужому горі щастя не збудуєш", чому вони не думають, скільки горя доставляють планеті своїм щастям?", - поділилася думками артистка.

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