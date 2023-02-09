Як пише Politeka.net , Сніжана Бабкіна - відома українська актриса, яка вийшла заміж за музиканта Сергія Бабкіна. У пари троє дітей – спільні Веселіна та Єлисей, а також Артур, якого Сніжана народила від минулих стосунків. Не забуває Бабкіна і про Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим, а на цей раз актриса поділилася відео, де розплакалася, слухаючи пісню чоловіка "Пробач".

Кілька днів тому прослуховувала одну з них. Я завжди слухаю їх, перевіряючи кожне слово. Мені потрібно, щоб кожне слово працювало!

І ось ефект ви бачите на відео!

Під мою ж медитацію у мене відкрилося ТАКЕ! Я знайшла відповідь на запитання, яке мене турбувало 12 років! І це мене вразило! Я дуже вдячна!", - написала Сніжана під кадрами.

Фанати поставили понад тисячу лайків, включаючи сімейство Ткачів, а також написали коментарі:

"Ви ніжна міць, якщо ці два слова взагалі поєднуються";

"Це неймовірний стан осяяння. Дуже цінний";

"Не можу дивитися, коли Сніжана плаче. Серце розривається, обіймаю";

"Голос у співаючого хлопця незвичайний. Такий східний. А мова, фонетика українська, досконала. Де він вивчав, починав вивчати мову?".

Нагадаємо, дружина Бабкіна в халаті розповіла про свої медитації .

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