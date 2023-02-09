Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина - известная украинская актриса, которая вышла замуж за музыканта Сергея Бабкина. У пары трое детей - общие Веселина и Елисей, а также Артур, которого Снежана родила от прошлых отношений. Не забывает Бабкина и об Инстаграм, где делится многим интересным, а в этот раз актриса поделилась видео, где расплакалась, слушая песню мужа "Пробач".

"Несколько дней назад прослушивала одну из них. Я всегда слушаю их, проверяя каждое слово. Мне нужно, чтобы каждое слово работало!

И вот эффект вы видите на видео!

Под мою же медитацию у меня открылось ТАКЕЕ! Я нашла ответ на вопрос, который меня беспокоил 12 лет! И это меня поразило! Я очень благодарна!", - написала Снежана под кадрами.

Фанаты поставили более тысячи лайков, включая семейство Ткачей, а также написали комментарии:

"Вы нежная мощь, если эти два слова вообще совмещаются";

"Это невероятное состояние озарения. Очень ценный";

"Не могу смотреть, когда Снежана плачет. Сердце разрывается, обнимаю";

"Голос у поющего парня необычный. Такой восточный. А язык, фонетика украинская, совершенна. Где он изучал, начинал учить язык?".

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