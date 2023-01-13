Жена Сергея Бабкина Снежана показала, как подвергала всех опасности, поделившись откровением в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина - известная украинская актриса, которая вышла замуж за музыканта Сергея Бабкина. У пары есть двое общих детей - Веселина и Елисей. Также пара воспитывает сына Артура, которого Снежана родила еще от прошлых отношений.

Не забывает Снежана и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Бабкина показала, как подвергала людей опасности.

"Мы уже вернулись. Дорога была очень сложной. Так долго беспрерывно за рулем я еще не была. 2 дня по 11 часов. Когда меня в дороге вырубало, делала зарядку", - призналась Бабкина.

Стоит отметить, что непрерывно можно ездить не больше 4 часов 30 минут. При этом за сутки не рекомендуется водить более 10 часов.

А в после Снежана показала, как делала зарядку во время вождения автомобиля.

"Автомобильная 4- минутка"

Как помочь себе в длительном положении сидя? Эта короткая зарядка поможет вам "проснуться" и взбодриться", - написала Бабкина.

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