Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина - известная украинская актриса, которая вышла замуж за музыканта Сергея Бабкина. У пары есть двое общих детей - Веселина и Елисей. Также пара воспитывает сына Артура, которого Снежана родила еще от прошлых отношений.
Не забывает Снежана и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Бабкина показала, как подвергала людей опасности.
"Мы уже вернулись. Дорога была очень сложной. Так долго беспрерывно за рулем я еще не была. 2 дня по 11 часов. Когда меня в дороге вырубало, делала зарядку", - призналась Бабкина.
Стоит отметить, что непрерывно можно ездить не больше 4 часов 30 минут. При этом за сутки не рекомендуется водить более 10 часов.
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А в после Снежана показала, как делала зарядку во время вождения автомобиля.
"Автомобильная 4- минутка"
Как помочь себе в длительном положении сидя? Эта короткая зарядка поможет вам "проснуться" и взбодриться", - написала Бабкина.
Напомним, жена Бабкина нарвалась на критику из-за отдыха на Кипре, звезда ответила
Также Politeka писала, что Снежана Бабкина отчиталась, сколько денег они с Сергеем собрали
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