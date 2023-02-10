Керівниця офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон в інтерв'ю проєкту "Зірковий" розповіла, де зараз виконавець, чим він займається та коли зможе повернутися на сцену.

За словами Валерії, артист нині перебуває в Берліні та проходить там курс лікування. В інформаційному просторі він не з'являється, бо йому нібито поки не дозволяє стан здоров'я. Однак співак продовжує працювати над створенням нових пісень, щоб потім потішити ними шанувальниць.

"Його стан здоров'я не дуже дозволяє бути в публічному просторі. Але він продовжує працювати у студії, готує нові пісні. Він дуже страждає без сцени зараз, але так склалися обставини через здоров'я, що наразі стояти на сцені він не може", – пояснила Барон.

Крім того, керівниця фан-клубу розповіла, що Олег Винник з-за кордону допомагає українським захисникам, але не афішує цього. Артист створив благодійний фонд "Вовчиця", який спочатку купував автомобілі для ЗСУ, а тепер й іншу військову амуніцію: прилади нічного бачення, теплий одяг, бронежилети, каски.

Валерія Барон достеменно не знає, коли Олег Винник повернеться на сцену, але, ймовірно, це буде залежати від його стану здоров'я.

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