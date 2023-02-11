На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати торт "Малинова хмаринка".
Для пісочної основи беремо:
100 г печива (6-7 шт.)
50 г вершкового масла (1/4 пачки)
Для малинового желе:
150 г малинового пюре (без кісточки) (4 ст. л.)
100 мл води (0,5 скл.)
200 г замороженої малини (1,5 скл.)
40 г цукру (2 ст. л.)
15 г желатину (3 ч. л.) + 75 мл води (5 ст. л.)
Для крему "Шарлотт":
150 мл молока (3/4 скл.)
50 г яйця (1 шт.)
50 г цукру (2,5 ст. л.)
100 г вершкового масла (м'якого) (1/2 пачки)
Для французької меренги:
60 г білка (2 шт.)
100 г цукру (5 ст. л.)
10 г кукурудзяного крохмалю (1 ч. л.)
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Спершу підготуємо пісочну основу для торта. Зробіть з печива крихту. Розтопіть вершкове масло, зʼєднайте його з крихтою та перемішайте. Візьміть розʼємну форму діаметром 21 см і покладіть пергамент на дно форми. Оберніть форму фольгою і покладіть в середину бордюрну стрічку. Перекладіть у форму пісочну крихту з маслом, розрівняйте і за допомогою склянки злегка утрамбуйте. Покладіть форму в холодильник.
Далі готуємо малинове желе. Залийте желатин водою кімнатної температури, перемішайте та залиште на 15 хвилин, щоб він набух. Відправте в сотейник малинове пюре без кісточки, цукор і перемішайте. Поставте сотейник на плиту та прокипʼятіть пюре 1-2 хвилини. Зніміть з плити та додайте замочений набухший желатин. Знову перемішайте. Перелийте пюре в миску та додайте воду. Додайте заморожені ягоди в малинове пюре і залийте желе у форму, поверх основи. Відправте желе в холодильник на кілька годин.
Для крему відправте в сотейник молоко, цукор та яйця, перемішайте віничком. Поставте сотейник на плиту і при постійному помішуванні доведіть масу до кипіння. Прокипʼятіть 30 секунд і зніміть із плити. Перелийте основу в миску, накрийте плівкою та відправте в холодильник на 1 годину. Збийте мʼяке вершкове масло, воно має збільшитись удвоє та посвітлішати. Зніміть харчову плівку з підготовленої основи, покладіть її в чашу до масла та перемішайте.
Далі Єлизавета Глінська готує французьку меренгу:
"Увімкніть духовку на 100 градусів з конвекцією (обдувом). Вилийте білок у чашу міксера і збийте його до пишної піни, потім додайте цукор і збийте до стійких піків. Додайте крохмаль до меренги і перемішайте. Перекладіть меренгу у кондитерський мішок. Покладіть кондитерське кільце на пергамент і відсадіть меренгу по спіралі, від центру до краю. Заберіть форму, перекладіть пергамент на лист і відправте випікатися меренгу в розігріту до 100 градусів духовку з конвекцією на 30-40 хвилин. Вимкніть духовку, відчиніть дверцята і залиште меренгу до охолодження", — пояснила зірка "Мастер Шеф".
В кінці збираємо торт "Малинова хмаринка": викладіть поверх желе крем "Шарлотт", розрівняйте і зверху покладіть висушену меренгу. Поставте торт на кілька годин у холодильник. Дістаньте торт із холодильника, залиште його при кімнатній температурі на 20-30 хвилин, так він буде ніжнішим.
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