Як пише Politeka.net, Дмитро Монатик – відомий український виконавець. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Дмитро і про Інстаграм, де цього разу показав, як виступив у бункері разом із іншими зірками, підтримавши українців.

"За часів постійних масивних обстрілів та ракетних атак від держави-терориста Росії дуже важливо підтримувати один одного. Разом з Квартал 95, Євгеном Кошовим, KAZKA та Роксоланою намагалися подарувати гарні емоції та підтримати моральний дух українців. Дякую вам за те, що кожен щодня на своєму фронті!Разом ми наближаємо нашу перемогу!Сила в наших людях!

2 дні у бункері. 6 концертів для наших військових та їхніх сімей, працівників ДСНС, волонтерів із гарячих точок, лікарів, працівників залізниці, педагогів, які продовжують навчати наше майбутнє покоління у бомбосховищах…", - написав Дмитро під кадрами.

Фанати, включаючи Євгена Кошового, Ірину Монатик, Мишу Романову, Мішель Андраде та інших зірок, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Було супер";

"Сильні та непохитні";

"Дімо, Ви такий молодець.. дякуємо Вам".

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