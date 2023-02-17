Музикант Артем Пивоваров пояснив, що він робить все для того, щоб зберегти нашу культуру та етнокод.

Український співак Артем Пивоваров славиться емоційними промовами під час своїх виступів. На особистій сторінці в соцмережі Instagram Пивоваров поділився відеофрагментом, у якому із сильним обуренням відповів тим, хто каже, що "концерти не вчасно".

Музикант пояснив, що він робить все для того, щоб зберегти нашу культуру та етнокод. А "диванних критиків", м'яко кажучи, попросив робити щось для нашої країни, або чекати мовчки своєї перемоги.

Артем Пивоваров підкреслив, що війна триває і ми повинні розуміти, що перемога не постукає до нас у двері сама. Зараз ми маємо об'єднуватися будь-яким способом. Ми маємо бути гідними дітьми для нашої країни, захищати нашу країну, підтримувати військових, бо ми їхній тил. Кожен має робити те, що вміє краще.

"Я не хочу бачити війну в цій країні. Тому я робитиму все для того, щоб підтримувати нашу армію, зберігати нашу територію і цілісність. Випускатиму музику і пісні, зберігати нашу культуру, зберігати нашу айдентику, зберігати наш етнокод. Тому закрийте свої роти і допомагайте нашій країні! Або чекайте вдома своєї перемоги. А ми робитимемо все для того, щоб наближати її. Підніміть свою дупу і зробіть щось для країни!" – сказав досить емоційно зі сцени Артем Пивоваров .

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