Українська блогерка та співачка Анна Трінчер похвалилася своєю бабусею, яка не тільки виглядає дуже молодо, а й почувається так само. Відразу ясно, у кого зірка виросла такою відкритою, активною та артистичною. Трінчер в Instagram опублікувала відео, в якому зібрала кумедні моменти розмов зі своєю бабусею Оленою Олександрівною.
В особистому обліковому записі в Інстаграм українська актриса та співачка опублікувала рідкісні кадри з бабусею. Складно уявити, що жінці 76 років, адже вона виглядає чудово, а чого варте одне з її вбрань.
У ролику бабуся Анни Трінчер представила кілька образів. Один з них – лакований комбінезон та рукавички-мітенки.
Коли співачка звернулася до бабусі на ім'я по батькові: "Олена Олександрівна", жінка відповіла: "Яка я тобі Олена Олександрівна? Я Олена".
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У коментарях захоплюються шанувальники Анни Трінчер її бабусею: "Як вона прекрасна і з почуттям гумору, а як гарна", "Бабуля з характером видно не промах, діду нерви свого часу потріпала", "А бабуся то з перчиком. Дуже молода та симпатична", "Вона просто неймовірна, дуже крута бабуся ".
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