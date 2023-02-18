В личном аккаунте в Инстаграм украинская актриса и певица Анна Тринчер опубликовала редкие кадры с бабушкой.

Украинская блогер и певица Анна Тринчер похвасталась своей бабушкой, которая не только выглядит очень молодо, но и чувствует себя так же. Сразу ясно, в кого звезда выросла такой открытой, активной и артистичной. Тринчер в Instagram опубликовала видео, в котором собрала забавные моменты разговоров со своей бабушкой Еленой Александровной.



В личном аккаунте в Инстаграм украинская актриса и певица опубликовала редкие кадры с бабушкой. Сложно представить, что женщине 76 лет, ведь выглядит она замечательно, а чего стоит один из ее нарядов.

В ролике бабушка Анны Тринчер представила несколько образов. Один из них – лакированный комбинезон и перчатки-митенки.

Когда певица обратилась к бабушке по имени отчеству: "Елена Александровна", женщина ответила: "Какая я тебе Елена Александровна? Я Лена".

В комментариях восхищаются поклонники Анны Тринчер ее бабушкой: "Как она прекрасна и с чувством юмора, а как красива", "Бабуля с характером видно не промах, деду нервишки в свое время потрепала", "А бабушка то с перчиком. Очень молодая и симпатичная", "Она просто невероятная, очень крутая бабушка ".

Напомним, Анна Тринчер перед свадьбой сверкнула упругими прелестями, видео.

Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.

Также Politeka писала, Анна Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро.