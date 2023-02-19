Співачка Оля Полякова поділилася кадрами з відпочинку з донькою та показала, як 11-річна Аліса тролює зіркову маму.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох доньок – 11-річну Алісу та 17-річну Машу. А нещодавно зіркове сімейство вирушило на відпочинок до Буковеля, звідки Оля активно ділиться кадрами у своїх соцмережах. А цього разу Полякова у своєму ТікТок показала, як дочка Аліса тролює її, кривляючи фрази "Не мамка" та інші.

"Валерчик тролить маму", - написала Оля під своїм відео у ТікТоку.

Фанати поставили десятки тисяч і написали коментарі:

"Олю, у тебе не ймовірні діти, нехай вас Бог оберігає і вашу всіх сім'ю";

"Ой, не можу, вже дивлюсь 1000 разів і не можу заспокоїтися";

"Що правда, то правда. Аліса брехати не буде";

Але насправді це виглядає дуже жорстко";

"моя теж так само мене копіює, ось таке у нас покоління))))";

"так ось хто озвучував ту ворону з мультика";

"Я сама іржала, як кінь, і зрозуміла, що я трохи ви!)";

"вустами дитини кажеться істина, подивися на себе з боку";

"Я думав це у нас тільки так, у мене дочка старша 12 років така сама";

"я начебто недавно бачила її маленькою як діти, що швидко ростуть";

"Після цього відео акторське майбутнє вашої талановитої дочки, забезпечене...".

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