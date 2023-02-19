На своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль опублікувала фотографію, яка викликала шквал емоцій у її шанувальників. На знімку артистка відображена в образі ніжної та романтичної жінки, яка позує на тлі зображення з концерту.

Фото зібрало безліч приємних коментарів від шанувальників, які відзначили, що Тіна виглядає дуже красиво та витончено.

«Сміливість українців – це поняття, які вивчатимуть у підручниках. Ми всі частина сміливості, що є Superpower. Кожен робить свою справу як найкраще, де кожен Superstar.

Бути часткою супер сили нації, бути часткою фільму "Superpower" разом із командою – це завжди відповідально, це радість та честь!» – поділилася Кароль.

Це не вперше, коли Тіна Кароль дивує своїх шанувальників своєю красою та стилем. Фанати артистки не перестають захоплюватися її талантом:

«Краща; Ім'я Тіна Кароль вже лунає в різних куточках світу 👏; Така участь у кінофестивалі – це сильний меседж на весь світ. Крик про Україну, її мужність та її сьогодення;

Girls power! Let's go!🔥👏; Кохаю; Головне – написати правильні підручники, не забувши справжніх героїв; Дуже сумно та болісно за всіх, хто віддав життя за боротьбу».

Також на фан-сторінці в Instagram з'явилися нові кадри, тому Тіна Кароль позувала перед об'єктивами прямо з Берлінського кінофестивалю 2023 року. Вона відвідала прем'єру документального фільму "Суперсила" Шона Пенна про повномасштабне вторгнення Росії до України.

На відео артистка позує разом із командою проекту.

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