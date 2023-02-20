Як пише Politeka.net , Оля Фреймут - відома українська телеведуча, яка прославилася завдяки ранковому шоу, а після цього стала зіркою власного проекту "Ревізор" та "Інспектор Фреймут". Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчостями, а й особистими кадрами. А цього разу Оля вирішила поділитися з фанатами кадрами найсмішніших моментів зі зйомок.

"Муд Оля Фреймут", - було підписано відео, яке постунула зірка у свій сторіс.

"Ну що, чекали? 7 частина", - написано було під відео у публікації, яку репостнула Фреймут.

Фанати, включаючи Олю Фреймут та її дочку Злату Мітчелл, поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Іноді все це переглядаю, бо як би сумно не було - Оля це завжди те, що піднімає і не лише настрій";

"Інспектор Фреймут" розпочнеться? Якщо так, то. Дуже чекала на Олю";

"Кращий ревізор та інспектор!!!)) І чудова людина, мудра і красива".

Варто зазначити, що Оля Фреймут, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка активно висвітлює те, що відбувається у своєму Інстаграмі, незважаючи на погрози блокувань від соціальної мережі.

Нагадаємо, дочка Олі Фреймут у своє сімнадцятиріччя поділилася кадрами з Лос-Анджелеса.

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