Зірка "Танців зі зірками" Олена Шоптенко спробувала через танець — контемп передати історію українців, наш біль.

Відомий хореограф та зірка "Танців із зірками" Олена Шоптенко від війни втекла до Австрії. У Відні вона створила масштабний танцювальний флешмоб, займається улюбленою справою, волонтерить та збирає гроші для ЗСУ. У річницю повномасштабної війни вона опублікувала в Інстаграмі свій танець — крик душі.

Зірка "Танців зі зірками" спробувала через танець — контемп передати історію українців, наш біль через вторгнення росії та постійні погрози з боку агресора застосувати ядерну зброю. Зйомки проходили на Цвентендорфській атомній електростанції — першій та єдиній атомній електростанції в Австрії.

Це місце було обрано не просто так, адже весь 2022 рік рф постійно намагалася залишити українців без світла і тепла - буквально влаштувавши геноцид.

Як зізналася Олена Шоптенко, свій танець вона присвятила насамперед усім українським жінкам та їхнім дітям.

"Жодних слів ніколи не буде достатньо. Йшов рік як у ядерному реакторі. Всім українським жінкам та їхнім дітям присвячується", - підписала відповідне відео Олена Шоптенко.

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