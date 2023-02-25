Відомий музикант, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка розповів, що думає через рік після початку повномасштабного вторгення рф.

На своїй сторінці в Instagram артист розмістив нове відеозвернення до українців.

"Рік тому ми прокинулися зранку від вибухів, від жаху люті. І цей рік для мене, як і для кожного із вас, найважливіший в житті. Відбулася неймовірна трансформація, ми стали набагато сильніше, мудріше, мужніше, Ми всі живемо в Єднанні і однією думкою - нашої скорої перемоги💛💙

Найважчі часи ми з вами пройшли, Слава Нам! Зараз такий стан, ми пірнаємо глибоко, ми затримаємо дихання і потім ми йдемо на гору і повітря вже закінчилось і ми знаємо що нам треба ще доплисти, але ми бачимо сонечко, яке пробивається через цю товщину води, і від цього нам легше. Зараз ми вистрибнемо на поверхню і ковтнемо повітря. Цей ковток повітря буде дуже скоро. Весна не минуча, весна прийде, весна обов’язко всіх нас полікує, вгамує", — переконаний Олег Скрипка.

За цей рік музикант зіграв понад 100 концертів, всі вони були благодійними.

"Хочу звернутися до всіх людей, до кого я не зміг доїхати. Деякі концерти анонсуються і потім скасовуються. Дуже часто питання в організаторах заходу. Ми обов’язково доїдемо до вас, розберемося із організаторами, щоб не було шахрайства. Наша сила в єднанні! Все вгамуємо, все організуємо і обов’язково переможемо. Будемо сильні серцем, весна не минуча, буде зелень, сонечко. Будуть концерти, будемо анонсовувати нові пісні, нові концерти", — наголосив лідер "Воплі Відолясова".

Нагадаємо, Олег Скрипка збентежив заявою про роль путіна.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка різко висловився про українських гастролерів в РФ.