Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився цікавим рецептом для любителів суші та ролів.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати рисові роли. За його словами, весь процес приготування займає 17 хвилин.

"Чи є тут любителі суші та ролів? Пропоную незвичний рецепт, який урізноманітнить раціон та здивує гостей!", — пише зірка "Мастер Шеф".

На один рол нам знадобляться такі інгредієнти:

• Рисовий папір — 1 шт.

• Рис для суші (готовий) — 50 г

• Лист Норі — 1 шт.

• Свіжий лосось — 30 г

• Соус «Унагі» — 10 г

• Авокадо — 10 г

• Морква — 3 г

• Огірок — 3 г

• Перець солодкий — 3 г

• Майонез — 10 г

• Соус «Шрірача» — 2 г

• Кунжут — 5 г

• Соєвий соус — 30 мл

Рисовий папір змочуємо водою, щоб він став пластичним. На середину листа рисового паперу кладемо половину шматочка норі, викладаємо зварений рис, шматочки свіжого лосося, нарізані тонкою соломкою моркву, огірок і перець, а також шматочки авокадо. Далі поливаємо начинку соусом Унагі та майонезом, змішаним зі "Шрірачею". Зверху викладаємо другу половинку листа норі. З усього цього формуємо рол так, як показано на відео.

Рол з усіх боків обвалюємо в кунжуті та обсмажуємо на пательні з додаванням олії. Готові роли Ектор Хіменес-Браво подає з соєвим соусом.

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