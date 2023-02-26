Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати рисові роли. За його словами, весь процес приготування займає 17 хвилин.
"Чи є тут любителі суші та ролів? Пропоную незвичний рецепт, який урізноманітнить раціон та здивує гостей!", — пише зірка "Мастер Шеф".
На один рол нам знадобляться такі інгредієнти:
• Рисовий папір — 1 шт.
• Рис для суші (готовий) — 50 г
• Лист Норі — 1 шт.
• Свіжий лосось — 30 г
• Соус «Унагі» — 10 г
• Авокадо — 10 г
• Морква — 3 г
• Огірок — 3 г
• Перець солодкий — 3 г
• Майонез — 10 г
• Соус «Шрірача» — 2 г
• Кунжут — 5 г
• Соєвий соус — 30 мл
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Рисовий папір змочуємо водою, щоб він став пластичним. На середину листа рисового паперу кладемо половину шматочка норі, викладаємо зварений рис, шматочки свіжого лосося, нарізані тонкою соломкою моркву, огірок і перець, а також шматочки авокадо. Далі поливаємо начинку соусом Унагі та майонезом, змішаним зі "Шрірачею". Зверху викладаємо другу половинку листа норі. З усього цього формуємо рол так, як показано на відео.
Рол з усіх боків обвалюємо в кунжуті та обсмажуємо на пательні з додаванням олії. Готові роли Ектор Хіменес-Браво подає з соєвим соусом.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.
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