В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить рисовые роллы. По его словам, весь процесс приготовления занимает 17 минут.
"Есть ли здесь любители суши и роллов? Предлагаю необычный рецепт, который разнообразит рацион и удивит гостей!", — пишет звезда "Мастер Шеф".
На один ролл нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Рисовая бумага – 1 шт.
• Рис для суши (готовый) – 50 г
• Лист Нори – 1 шт.
• Свежий лосось – 30 г
• Соус «Унаги» – 10 г
• Авокадо – 10 г
• Морковь – 3 г
• Огурец – 3 г
• Перец сладкий – 3 г
• Майонез – 10 г
• Соус «Шрирача» – 2 г
• Кунжут - 5 г
• Соевый соус - 30 мл
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Рисовую бумагу смачиваем водой, чтобы она стала пластичной. На середину листа рисовой бумаги кладем половину кусочка нори, выкладываем сваренный рис, кусочки свежего лосося, нарезанные тонкой соломкой морковь, огурец и перец, а также кусочки авокадо. Далее поливаем начинку соусом Унаги и майонезом, смешанным со "Шрирачей". Сверху выкладываем вторую половинку листа нори. Из всего этого формируем ролл так, как показано на видео.
Ролл со всех сторон обваливаем в кунжуте и обжариваем на сковороде с добавлением растительного масла. Готовые роллы Эктор Хименес-Браво подает с соевым соусом.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.