Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился интересным рецептом для любителей суши и роллов.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить рисовые роллы. По его словам, весь процесс приготовления занимает 17 минут.

"Есть ли здесь любители суши и роллов? Предлагаю необычный рецепт, который разнообразит рацион и удивит гостей!", — пишет звезда "Мастер Шеф".

На один ролл нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Рисовая бумага – 1 шт.

• Рис для суши (готовый) – 50 г

• Лист Нори – 1 шт.

• Свежий лосось – 30 г

• Соус «Унаги» – 10 г

• Авокадо – 10 г

• Морковь – 3 г

• Огурец – 3 г

• Перец сладкий – 3 г

• Майонез – 10 г

• Соус «Шрирача» – 2 г

• Кунжут - 5 г

• Соевый соус - 30 мл

Рисовую бумагу смачиваем водой, чтобы она стала пластичной. На середину листа рисовой бумаги кладем половину кусочка нори, выкладываем сваренный рис, кусочки свежего лосося, нарезанные тонкой соломкой морковь, огурец и перец, а также кусочки авокадо. Далее поливаем начинку соусом Унаги и майонезом, смешанным со "Шрирачей". Сверху выкладываем вторую половинку листа нори. Из всего этого формируем ролл так, как показано на видео.

Ролл со всех сторон обваливаем в кунжуте и обжариваем на сковороде с добавлением растительного масла. Готовые роллы Эктор Хименес-Браво подает с соевым соусом.

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