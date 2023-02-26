Популярний український телеведучий Дмитро Комаров, який за свою кар'єру мандрівника об'їздив майже весь світ і показав його телеглядачам, тепер займається зовсім іншим. Як виявилося, з початку повномасштабної війни в Україні Дмитро їздив країною та знімав новий документальний проект, який глядачам показали до роковин повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Так, у мережі розійшовся один із фрагментів цього документального фільму, на якому Дмитро бере інтерв'ю у голови розвідувального управління Кирила Буданова. Однак увагу привертає не ведучий і його співрозмовник, а чарівний чорно-білий котик, який, як виявилося, живе в Головному управлінні розвідки.

За словами Буданова, цей кіт живе в установі вже давно, а звуть його Гюнтер. "Це місцевий кошара, це не котик. Він тут народився і живе тут. Він просто гуляє територією", – каже Буданов. Також голова ГУР зазначив, що Гюнтер – це справжній бойовий кіт. Пухнастий розвідник навіть пережив ракетний удар, проте зараз із твариною все добре.

У відповідь Комаров пожартував, що цей котик знає більше державних таємниць, ніж будь-хто. І Буданов це з усмішкою підтвердив.

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