Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати швидкі пончики з кефіру.
"Коли хочеться чимось смачним похрумтіти, а під руками обмаль інгредієнтів та й часу небагато - спробуйте цю смакоту!", — радить Володимир Ярославський.
Нам знадобляться такі нгредієнти:
-250г густого Кефіру
-1 жовток (за бажанням)
-40-45 г цукру
-ванільний цукор чи цедра цитруса
-маленька дрібка солі
-6г соди чи розпушувача
-3г лимонний сік
-15г рослинної олії або теплого вершкового масла
-325г борошна
-олія для смажіння
-цукрова пудра
"У миску наливаю кефір, додаю цукор, жовток (без нього теж можна), сіль, олію або тепле масло, декілька крапель лимонного соку і перемішую вінчиком. Додаю борошно змішане з содою чи розпушувачем і замішую тісто. Воно виходить дуже ніжним і дуже липким, але не лякайтесь - це запорука ніжності виробів!", — пояснює суддя "Мастер Шеф".
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Змастіть руки та стіл рослинною олією і домісіть тісто. Накрийте його рушником чи плівкою і дайте постояти 10-15 хвилин, щоб клейковина набухла, тоді тісто стане трошки плотнішим. Розкатайте тісто товщиною приблизно 4 мм, дайте так постояти декілька хвилин і наріжте формочкою бублики.
Окремо нагрійте олію для смажіння. На середньому вогні смажимо пончики з двох сторін до готовності - приблизно до 1,5 хвилини з кожного боку. Готові вироби посипаємо цукровою пудрою і смакуємо.
Додатковими ароматизаторами можуть бути ванілін, цедра цитрусових і навіть кориця.
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.
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