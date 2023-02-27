Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати швидкі пончики з кефіру.

"Коли хочеться чимось смачним похрумтіти, а під руками обмаль інгредієнтів та й часу небагато - спробуйте цю смакоту!", — радить Володимир Ярославський.

Нам знадобляться такі нгредієнти:

-250г густого Кефіру

-1 жовток (за бажанням)

-40-45 г цукру

-ванільний цукор чи цедра цитруса

-маленька дрібка солі

-6г соди чи розпушувача

-3г лимонний сік

-15г рослинної олії або теплого вершкового масла

-325г борошна

-олія для смажіння

-цукрова пудра

"У миску наливаю кефір, додаю цукор, жовток (без нього теж можна), сіль, олію або тепле масло, декілька крапель лимонного соку і перемішую вінчиком. Додаю борошно змішане з содою чи розпушувачем і замішую тісто. Воно виходить дуже ніжним і дуже липким, але не лякайтесь - це запорука ніжності виробів!", — пояснює суддя "Мастер Шеф".

Змастіть руки та стіл рослинною олією і домісіть тісто. Накрийте його рушником чи плівкою і дайте постояти 10-15 хвилин, щоб клейковина набухла, тоді тісто стане трошки плотнішим. Розкатайте тісто товщиною приблизно 4 мм, дайте так постояти декілька хвилин і наріжте формочкою бублики.

Окремо нагрійте олію для смажіння. На середньому вогні смажимо пончики з двох сторін до готовності - приблизно до 1,5 хвилини з кожного боку. Готові вироби посипаємо цукровою пудрою і смакуємо.

Додатковими ароматизаторами можуть бути ванілін, цедра цитрусових і навіть кориця.

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