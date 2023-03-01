Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво почав активно займатися спортом 3 роки тому і тепер не уявляє, як без нього жив раніше. Він їсть все, що захоче, при цьому залишається у формі та отримує море позитивної енергії після кожного тренування.

Крім цього, він робить собі особливі коктейлі. Рецептом такого напою він поділився на своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз.

Людині масою 70 кг необхідно 84-112 г білка на день. Це 200 г вареної курячої грудки, 2 курячі яйця, 100 г сиру і 100 г червоної риби. І це найвищі білкові продукти. Якщо ви не включаєте їх до свого раціону, набрати норму білка буде ще складніше.

Щоб не відставати від денної норми, спробуйте коктейлі. Готувати їх набагато простіше та швидше. Причому як із звичайних продуктів, і із порошків, куплених у магазині спортивного харчування. Ектор Хіменес Браво готує коктейль, використовуючи білок, протеїн та молоко, а до них додає фрукти.

Інгредієнти:

300 г молока;

білок;

1 стиглий банан;

авокадо на смак;

кілька штук злив без кісточки.

Щоб приготувати смузі від Ектора Хіменеса Браво, просто змішайте усі інгредієнти за допомогою блендера. Кулінар додав, що напій допомагає йому бути сильним та здоровим.

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