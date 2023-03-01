Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво начал активно заниматься спортом 3 года назад и теперь не представляет, как без него жил раньше. Он есть все, что захочет, при этом остается в форме и получает море позитивной энергии после каждой тренировки.
Кроме того, он делает себе особенные коктейли. Рецептом такого напитка он поделился на своей странице в Инстаграм-Сториз.
Человеку массой 70 кг необходимо 84–112 г белка в день. Это 200 г варёной куриной грудки, 2 куриных яйца, 100 г творога и 100 г красной рыбы. И это самые высокобелковые продукты. Если вы не включаете их в свой рацион, набрать норму белка будет ещё сложнее.
Чтобы не отставать от дневной нормы, попробуйте белковые коктейли. Готовить их намного проще и быстрее. Причём как из обычных продуктов, так и из порошков, купленных в магазине спортивного питания. Эктор Хименес Браво готовит коктейль, используя белок, протеин и молоко, а к ним добавляет фрукты.
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Ингридиенты:
- 300 г молока;
- протеин;
- 1 спелый банан;
- авокадо по вкусу;
- несколько штук слив без косточки.
Чтобы приготовить смузи от Эктора Хименеса Браво, просто смешайте все ингредиенты с помощью блендера. Кулинар добавил, что напиток помогает ему быть сильным и здоровым.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.