Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує опір України російській окупації, а після повномасштабного вторгнення шеф-кухар почав займатися організацією благодійних вечерь, збираючи гроші на допомогу українцям. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де цього разу показав як приготувати ідеальний сніданок.
"Смачний сніданок.
Бананові оладки без цукру та глютена. Обов'язково спробуйте це швидко, смачно та корисно!”, - розпочав зірка.
"Експериментуйте і здоров'я вам. Як завжди буду вдячний за сподобалось і коли готуєте - виставляйте у бік ваші результати! Приємного апетиту!", - написав наприкінці Ярославський.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"На рецепт не дивилася, лише на вашу сорочку";
"Порадьте, будь ласка, кокосове масло, на якому можна смажити";
"В вівсі є глютен. Без глютену рис, гречка, кукурудза";
"Завтра спробую, але смажитиму без рослинної олії)";
"Клас, швидко і смачно, головне корисно. А якщо взяти цілу вівсянку?"
Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" дав рецепт швидких пончиків
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