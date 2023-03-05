Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко розповів, як приготувати верещаку.
"Ви будете верещати від задоволення, коли вперше спробуєте цю страву, траст мі. Ароматні свинячі реберця, запечені у квасі зі спеціями та часником — розтануть у роті та зроблять вам до неможливого добре. Готові прожити це задоволення? Тоді приготуйте верещаку", — радить зірка "Мастер Шеф".
Візьміть 1 кг свинячих реберець, помийте їх, наріжте по 1-2 сегменти та приберіть плівки. М’ясо посоліть, поперчіть та додайте подрібнені зубчики цілої головки часнику. На розігрітій пательні з 2-3 ст. л. соняшникової олії підсмажте свинину до рум'яної скоринки. Далі перекладіть обсмажені ребра в глибоку форму для запікання. Притрусіть м'ясо 1 ч. л. орегано та влийте туди 1 л темного квасу. Відправляємо форму в духовку, розігріту до 180 градусів, та запікаємо свинину з квасом протягод 1 години.
Готові реберця перекладіть в посуд і накрийте фольгою, щоб вони були гарячими до подачі. Квас злийте в сотейник і випарюйте протягом 15 хвилин для створення густого соусу. Потроху додавайте до соусу 2 ст. л. борошна з 50 г м'якого вершкового масла, перемішуючи віничком, щоб він був однорідним і без грудочок. При подачі теплі ребра щедро полийте соусом і присипте сухарями.
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