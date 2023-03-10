Популярний український співак, комік і шоумен Володимир Дантес, який нещодавно розлучився зі співачкою Надією Дорофєєвою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував незвичайне фото та підлився своїми емоціями.

Так, на новій фотографії Вова зображений, притиснувшись спиною до стіни, на ньому сірий светр, і він виглядає дуже втомленим і знесиленим. Цей знімок чудово ілюструє те, про що артист написав у своєму посту.

"Хочеться бути сильним, хочеться писати мотивуючи пости. Але я не залізний і, іноді нажартувавшись на сцені, піднімаючи дух і відволікаючи інших від жахливих подій, розумію, що адекватніше –прийняти все що відбувається. Один раз і назавжди. Сісти так і прокричатися нормально, ридати, спалити люттю всіх ворогів. Так і зробив. Стало легше. Я перестаю ставити собі питання "чому?", "коли?", "навіщо?". Це моє життя. Це наше життя. Воно не буде таким, як раніше. Так, буде краще, 100%, просто не треба підганяти цей момент. Живу тут і зараз. Ось пишу це і на душі кішки шкребуть, а за декілька годин буду сміятися, а потім буду помічати як пахне весною, потім будуть якісь ще емоції… Але потім... не планую і не чекаю. Раджу кожному прокричатися, проридатися, згадати і подякувати всім, завдяки кому ми живі, задонатити, усміхнутися і ЖИТИ", - поділився Дантес у підписі до фото.

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