Відома артистка Надя Дорофєєва поділилася новим роликом із виступом, отримавши багато коментарів на адресу своєї творчості.

Українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно вирушила до концертного туру, тому щодня намагається розповідати про те, як виступає зараз. Зірці вдається вразити не лише репертуаром:

«Кожен свій концерт туру «Сенсі» я завершую Гімном України, а ви співаєте зі мною. Це напевно найпотужніший момент концерту, адже кожен у залі відчуває цю силу, біль, надію та віру у нашу перемогу. Із Днем Державного Гімну, дорогі» – поділилася Надя.

У мережі висловили свою думку з приводу цілої добірки нових відео і засмутилися, що тепер непросто навіть доглянути концерт через часті тривоги:

А тепер гортайте карусель, бо там дуже чудово 🙏

«Добре, співаєте Надя. Приємний голос; Вчора була на твоєму концерті в Одесі, на жаль, що почалася тривога; Надю, співати з тобою в унісон – кааайффф🔥

В Одесі не встигла... Шкода, що вчора тривога перервала концерт; Тільки чую гімн хочеться просто плакати 😢; Ми сильні та незалежні!».

До цього відео з виступом Наді Дорофєєвої для українських захисників спантеличило шанувальників.

Нагадаємо, Дорофєєва привернула увагу особистими кадрами, зібраними на концертах.

Також Politeka писала, що Дорофєєва розповіла, як довела дівчину до сліз своїми словами.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва влаштувала справжню "битву" в секон-хенді з танцюристами.