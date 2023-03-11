Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А в цей зірка розповів про одну рослину, яка знаходиться у Червоній книзі.

"Я люблю тебе! Але... Їсти не можу, тому що ти в Червоній книзі. Для тих, хто не знав, черемша в червоній книзі. Живіть із цим. п.с. На фото жодна черемша не постраждала", - написав Євген під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Сьогодні вперше купила черемшу, робитиму салат з яйцем і майонезом... Живіть із цим (с)";

"У нас біля будинку росте, дідусь посадив колись - їмо і не хвилюємося;)";

"Мій улюблений весняний салатик ... Ммм ... Смачність. Черемша + свіжий огірок + домашнє варене яйце.

"Черемшу можна посадити у себе на городі (купивши насіння в магазині) і вона буде не з Червоної книги";

"У Клопотенка у коментарях чи фанати черемші чи секс-боти";

"Цілий рік чекаю поки вона з'явиться, потім їж салат і ходжу ною, що в роті смердить. Ніж смачно".

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