Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле архівне фото та привітала свою маму з днем ​​народження, але отримала критику.

За словами Світлани, це архівне фото, на ньому вона зі своєю мамою та двома доньками зображена на відпочинку десь у теплих краях. Вони позують у красивій сонячній локації з густою зеленню у світлих пляжних вбраннях та виглядають щасливими. У підписі до публікації Лобода написала миле привітання мамі російською мовою та уточнила, що знімок архівний.

Проте хейтери проігнорували, що фото було зроблено раніше та почали критикувати зірку, дісталося їй і за російську мову у пості:

"Знову за Україну переживає десь на Гаваях".

"Написано ж - з архіву. Ви читати не вмієте?"

"Мені одній не зрозуміло, чому знову публікації російською? Чому Українка славить свій народ, але привітання мамі – російською мовою? Оце прям дуже "патріотично", топити за Україну, а розмовляти російською".

"Чому російською?".

"Хоч би українською привітали".

"Цікаво, чому матуся, і ви не в Україні, а на тлі пальм. Гучно кричати: "Слава Україні" десь на Багамах будь-хто може".

Нагадаємо, "Ціню кожну мить": "Холостяк" Добринін після розставання з Квітковою показав, як проводить час з сином.

Як повідомляла Politeka, "Така ніжна та красива": Денисенко з "Кріпосної" захопила новим образом і запросила на вечір поезії.

Також Politeka писала, що "Пора для гумору": "Дизель шоу" запросили українців на святковий концерт на честь своєї річниці.