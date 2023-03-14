Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле архівне фото та привітала свою маму з днем народження, але отримала критику.
За словами Світлани, це архівне фото, на ньому вона зі своєю мамою та двома доньками зображена на відпочинку десь у теплих краях. Вони позують у красивій сонячній локації з густою зеленню у світлих пляжних вбраннях та виглядають щасливими. У підписі до публікації Лобода написала миле привітання мамі російською мовою та уточнила, що знімок архівний.
Проте хейтери проігнорували, що фото було зроблено раніше та почали критикувати зірку, дісталося їй і за російську мову у пості:
"Знову за Україну переживає десь на Гаваях".
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"Написано ж - з архіву. Ви читати не вмієте?"
"Мені одній не зрозуміло, чому знову публікації російською? Чому Українка славить свій народ, але привітання мамі – російською мовою? Оце прям дуже "патріотично", топити за Україну, а розмовляти російською".
"Чому російською?".
"Хоч би українською привітали".
"Цікаво, чому матуся, і ви не в Україні, а на тлі пальм. Гучно кричати: "Слава Україні" десь на Багамах будь-хто може".
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