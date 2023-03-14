Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька знімків із нової нескромної фотосесії.

Як видно, на нових фото Анна знята в цікавій локації з цегляною стіною та тьмяним світлом. Перед камерою вона з'явилася в короткому чорному топі з одним рукавом, це вбрання підкреслило пружне декольте та плоский живіт дівчини. Її густе розкішне волосся розпущене та елегантно укладене, а на обличчі щільний шар макіяжу, вона кидає загадкові погляди.

У підписі до публікації Трінчер кокетливо написала: "Мяу". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Анечко, якби я могла, я тобі сюди мільйон лайків поставила".

"Неймовірна".

"Неперевершена".

"Дуже красива кішечка".

"Дуже хороша".

"Красуня".

"Дуже добре вийшло".

"Як ви гарні".

"Ну що за красуня?".

"Вишукана кішечка".

"Просто нереальна красуня".

"Просто бомба".

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