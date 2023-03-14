Дружина "Холостяка" Григорія Решетника Христина поділилася, що її дивує останнім часом у спортзалах Києва.

Як пише Politeka.net, дружина знаменитого телеведучого "Холостяка" та "Холостячки" Григорія Решетника також активно веде соціальні мережі та розповідає про життя. Христина – мама трьох маленьких синів, завжди намагається тримати себе у формі та не забуває про тренування.

Цього разу вона по-доброму підколола українців, які ходять до спортзали щопонеділка.

«Людей у ​​залі стільки, що незвичайно 😄 Люди повертаються до Києва, або починають життя з понеділка )) і це чудово, тому що робота над собою організує та надає життєві сили 🏃🏻‍♀️ Ви теж любите починати життя з понеділка? :)» - пожартувала Крістіна під новими кадрами.

У мережі прийняли ділитися думкою, у тому числі й чоловік Христини – Григорій: «Коли ти все встигаєш 🤪 Лю 😘

«Коли живеш у коханні та злагоді, встигаєш все.); Іноді не потрібно чекати на понеділок, а діяти в той же момент;); І це мати трьох дітей :); 😂мій понеділок розпочався 30 років тому ☝️🦾😂

Говорять, хто багато себе фоткає, що цим людям не вистачає уваги. 🤨 Ви згодні?».

Раніше Крістіна вирішила розповісти про проблему, яка сталась після вихідних.

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